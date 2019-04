Sanatorium Dr. Schenk in Schruns: Zukunft noch offen

Wenn die heurige Skisaison vorbei ist, wird der Unfallchirurg Dr. Christian Schenk in seinem Sanatorium in Schruns in diesem Winter mehr als 1.000 Verletzte operiert haben.

“Ich bin frei, selbst Chef und da gibt es kein Limit”, sagt er dazu, und: “Die Ruhezeiten halte ich ein!.” Einen Nachfolger für sein Sanatorium hat er noch nicht gefunden, berichtet der ORF Vorarlberg. Solange es ihm gut gehe, und solange er Spaß habe mache er seinen Job, meint Dr. Christian Schenk.

60 Prozent der Patienten im Sanatorium Dr. Schenk kommen aus dem Ausland. Mit österreichischen Versicherungen arbeite er aus Prinzip nicht mehr zusammen, für weniger Betuchte hat Dr. Schenk eine Stiftung eingerichtet. Das letzte Hemd nehme er sicher niemandem, sagt der Unfallchirurg, auch wenn er nicht sagen will, wie viel Umsatz er im Jahr macht.