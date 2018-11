Samuel Koch - beeindruckend, lustig, nachdenklich

Samuel Koch in der vollbesetzten Halle in Doren.

Samuel Koch in der vollbesetzten Halle in Doren. ©Gemeinde Doren

Samuel Koch in der vollbesetzten Halle in Doren. ©Gemeinde Doren

Samuel Koch, der wohl bekannteste Rollstuhlfahrer Deutschlands, machte am 4. November 2018 Station in Doren. In der vollbesetzten Turnhalle der Mittelschule sorgte er für den einen oder anderen Schauer am Rücken der Zuhörer.