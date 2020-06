Samt Baugerüst umgestürzt - Arbeiter schwer verletzt

Bei einem schweren Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch in Damüls ein 38-jähriger Mann schwere Rückenverletzungen zugezogen.

Am Mittwoch, den 24.06.2020, um 12:15 Uhr, ereignete sich in Damüls auf einer Baustelle ein schwerer Arbeitsunfall. Bei der Montage eines Gerüstes an einer Betonwand ist ein 38-jähriger Mann mitsamt der Gerüstbühne umgefallen und etwa fünfeinhalb Meter tief gestürzt.