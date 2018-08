Samsung erwägt angeblich Produktionsstopp in China-Werk

Smartphone-Marktführer Samsung Electronics prüft einem Medienbericht zufolge die vorübergehende Stilllegung einer seiner Handy-Fabriken in China. Dies hänge mit dem Absatzeinbruch und gestiegenen Arbeitskosten zusammen, meldete die "Electronic Times" am Montag. Es handle sich um das Werk in Tianjin im Norden des Landes. Samsung Electronics teilte Reuters mit, es sei noch nichts entschieden.

Noch vor fünf Jahren kam jedes fünfte in China verkaufte Smartphone von Samsung. Der Anteil ist durch den Erfolg chinesischer Anbieter wie Huawei und Xiaomi inzwischen auf unter ein Prozent geschrumpft.

Handy wird immer seltener durch neue Version ersetzt Samsung kämpft damit, dass immer mehr Menschen auf der Welt längst ein Alleskönner-Handy besitzen und dieses nur ab und zu durch eine neuere Version ersetzen. Im abgelaufenen Quartal brach der Betriebsgewinn im umkämpften Smartphone-Geschäft um 34 Prozent auf umgerechnet 2,06 Mrd. Euro ein. Zuletzt haben die Südkoreaner ihre Geräte vor allem in Vietnam und Indien produziert. Der “Electronic Times” zufolge werden in Tianjin rund 36 Millionen Smartphones pro Jahr hergestellt.