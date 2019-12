Sam schießt Altach zu Last-Minute-Sieg in Graz

Dank eines späten Tores des starken Sidney Sam durfte Altach erstmals seit 2014 wieder über einen Sieg gegen Sturm Graz jubeln.

Bereits in der 4. Minute gab es dann allerdings die kalte Dusche. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld ging es blitzschnell - Jantscher blieb vor Kobras cool und erzielte das 1:0. In weiterer Folge kamen die Gäste gut in die Partie, hatten deutlich mehr Ballbesitz und spielten sich teilweise sehr gut bis zum Strafraum. Da der letzte Pass aber nicht gelingen wollte, ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.