Sam Antonitsch wechselt in EBEL nach Dornbirn

Sam Antonitsch, 23-jähriger Sohn von Kitz-Turnierdirektor Alexander Antonitsch, spielt kommende Saison bei den Dornbirn Bulldogs.

Eben hat er noch den Tennis-Assen in Kitzbühel bei der Arbeit zugesehen, nun wechselt er in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) das Bundesland. Sam Antonitsch, 23-jähriger Sohn von Kitz-Turnierdirektor Alexander Antonitsch, verlässt den HC Innsbruck nach einer Saison und spielt ab der kommenden Saison bei den Dornbirn Bulldogs.

Antonitsch hält derzeit bei 105 Einsätzen in der EBEL. Der sechsfache Nationalteamspieler hatte vor Innsbruck schon eine Saison beim Villacher SV gespielt. Der Stürmer soll auch in der Alps Hockey League beim EC Bregenzerwald eingesetzt werden. Vor seinem Engagement in Villach war Sam Antonitsch vier Jahre lang in den USA.