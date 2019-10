Salzburger SPÖ-Politiker sahnt in Vorarlberg hunderte Vorzugsstimmen ab

Die Vorarlberger Vorzugsstimmen-Tabelle der SPÖ-Bundesliste hält Kurioses bereit. Auf Platz eins liegt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner mit 761 Vorzugsstimmen. So weit. So gut. Am zweitmeisten Stimmen (682) bekam jedoch der Salzburger Landtagsabgeordnete Tarik Mete. Dieses Ergebnis überrascht.

Wie kommt ein Salzburger zu so vielen Vorzugsstimmen in Vorarlberg?

Die erste Erklärung kommt von Tarik Mete selbst. Er verweist auf seine 12.000 Fans auf Facebook. Auf der sozialen Plattform habe er sich mit seinem Engagement für Chancengleichheit und Anti-Rassismus "einen gewissen Namen gemacht".

Die "Vorarlberger Nachrichten" berichten hingegen, dass er von der Partei HaK (Heimat aller Kulturen) privat unterstützt wurde. Parteichef Murat Durdu bestätigt gegenüber den VN: "Wenn wir gefragt wurden, sagten wir, Tarik ist ein super Kandidat. Ich würde ihm die Vorzugsstimme geben."

Wieso Durdu in der Vergangenheitsform redet, hat seinen Grund: Die SPÖ hatte vor der Wahl einen Antrag unterstützt, Atib und Milli Görüs zu schließen. Damit endete die Unterstützung des SPÖ-Politikers Tarik Mete, schreiben die VN.

Medienstar für einen Tag

Der SPÖ-Gemeinderat Tarik Mete sorgte noch mit einem weiteren Thema für Aufsehen. Mete schaffte es zwar nicht ins Parlament, dafür aber am Mittwochabend in die ZIB2 des ORF. Aufgrund seiner zahlreichen Titel - Mag. Dr. BA MA MBA MIM - fand der Name von Tarik Mete keinen Platz mehr auf der Vorzugsstimmenlisten.

Weshalb Moderator Armin Wolf von einem Kandidaten sprach, "der so viel studiert hat, dass vor lauter Titeln leider sein Name nicht mehr in die Liste gepasst hat. Wie österreichisch."

Wolfs Anmerkung - "fast so viele akademische Abschlüsse wie Vorzugsstimmen" - traf aber für Vorarlberg nicht wirklich zu. Denn dort erhielt der Salzburger 682 Nennungen.

Danke Vorarlberg

AUSBILDUNG / STUDIUM

1992 – 1996 Volksschule Heinrich Salfenauer (Salzburg Stadt)

Abschluss Diplomstudium Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg (Mag. iur.)

Teilnahme am Double Degree Programm „Osteuropa" der Universität Olmütz (Tschechien)

Abschluss European Union Studies an der Universität Salzburg (MA)

Projekt- und Prozessmanagement Ausbildung

Abschluss International Executive MBA – Health Care Management an der SMBS Salzburg (MBA)

POLITISCHE ERFAHRUNGEN

2004 – 2013 JUSOS-Salzburg (Mitglied)

JUSOS-Salzburg-Stadt (StV. Vorsitz)

JUSOS-Landesvorstand (Integrationssprecher)

Landesvorsitzender der JUSOS Salzburg

Landesjugendbeirat (Gewähltes Mitglied)

Sozialistische Jugend (Bundesvorstand)

Mitglied des Bezirksausschusses der SPÖ Salzburg Stadt

Mitglied BSA Landesvorstands

Akzente Salzburg (Rechnungsprüfer)

Jugendkandidat der Salzburger SPÖ für die Landtagswahl 2013

Mitglied des SPÖ Landesparteipräsidiums

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband (Vorstandsmitglied) 2016 Abgeordneter zum Salzburger Landtag