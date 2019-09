Salzburger Festspiele bei Königsklassen-Debüt

Der FC Salzburg feiert beim 6:2-Sieg gegen Genk ein absolutes Fußballfest. Titelverteidiger Liverpool kassiert Niederlage in Neapel, Nullnummer in Dortmund.

Am heutigen Dienstag stand der erste Spieltag in der UEFA Championsleague Gruppenphase auf dem Programm. Im Fokus stand dabei natürlich der erste Auftritt des österreichischen Serienmeisters FC Salzburg.

25 Jahre nachdem mit Austria Salzburg zuletzt eine Mannschaft aus der Mozartstadt in der Königsklasse vertreten war, ging eine lange Wartezeit nun für die "Bullen" endlich zu Ende. Gegen den belgischen Meister KRC Genk startete die Marsh-Elf ins Abenteuer Champions League.

Salzburger Festspiele

Die Partie begann dann auch perfekt, nach etwas mehr als 90 Sekunden steckte Minamino die Kugel auf Haaland durch. Der 19jährige Sturmtank ließ sich dann diese Gelegenheit nicht nehmen und erzielte das umjubelte und so frühe erste CL-Tor für die Bullen.

In diesem Stil sollte es weitergehen, die Hausherren erhöhten dann nach 34 Minuten auf 2:0. Kristensen eroberte tief in der eigenen Hälfte die Kugel, Minamino schickte Hwang. Dieser setzte sich im Zweikampf gegen seinen Gegenspieler durch und bediente Youngster Haaland. Der Norweger blieb auch dieses Mal eiskalt und schob souverän ein. Es war im Übrigen der erste Doppelpack eines Akteurs unter 20 Jahren in der Königsklasse seit dieses Kunststück im Jahre 2004 einem gewissen Wayne Roonye gelang.

Salzburg agierte nun wie im Rausch und nur zwei Minuten später durfte sich auch Hwang in die Torschützenliste eintragen. Einen Pass aus der belgischen Verteidigung fiel Junuzovic ab, spielte die Kugel direkt auf den Koreaner und dieser verwertete ebenfalls abgeklärt zum 3:0.

Lucumi verkürzte zwar zwischenzeitlich auf 3:1, die Antwort der Salzburger ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einer neuerlichen Balleroberung ging es wieder ganz schnell, Hwang spielte ins Zentrum, wo erneut Haaland goldrichtig stand und zum 4:1 erhöhte.

Die erste Spielhälfte war aber immer noch nicht zu Ende und nach Vorarbeit von Minamino besorgte der erst 18jährige Szoboszlai den unglaublichen 5:1-Pausenstand aus Sicht der Mozartstädter.

Samatta erzielte nach Wiederbeginn das 2:5 aus belgischer Sicht, Kapitän Ulmer stellte in Minute 66 den alten Abstand allerdings wieder her. Dies sollte dann auch der Endstand an einem denkwürdigen Fußballabend in der Mozartstadt sein. Die Salzburger siegen beim CL-Debüt mit 6:2 und sorgen damit für den höchsten rot-weiß-roten Erfolg in der Geschichte der Königsklasse im europäischen Clubfußball.

Neapel düpiert Titelverteidiger

Im Paralellspiel der Gruppe E trafen der SSC Neapel und Titelverteidiger FC Liverpool aufeinander. Die Italiener feierten dank eines Elfmetertores von Mertens (81.) und Llorente (92.) einen 2:0-Erfolg. In zwei Wochen kommt es an der Anfield-Road zum Duell der Reds gegen den so furios gestarteten österreichischen Titelträger.

Zwei Remis in Gruppe F

Auch in Dortmund stieg ein absolutes Spitzenspiel, der BVB empfing vor heimischer Kulisse den FC Barcelona. Bester Mann bei den Katalanen war Torhüter ter Stegen, der einen Strafstoß von Reus abwehren und seinem Team damit einen Zähler rettete. Am Ende war das 0:0 für "Barca" doch eher schmeichelhaft, denn die besseren Torchancen fanden die Gastgeber aus dem Ruhrpott vor.

Das zweite Spiel in dieser Gruppe F ging in Mailand über die Bühne. Inter Mailand entging dabei nur dank eines Treffers von Barella in der Nachspielzeit einer Blamage gegen Slavia Prag. Die Partie endete schlussendlich mit einem 1:1-Remis.

Ajax startet souverän

Mit einem klaren und ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Lille startete der letztjährige Halbfinalist Ajax Amsterdam in die diesjährige CL-Saison. Promes (18.), Alvarez (50.) und Tagliafico (62.) trafen für den niederländischen Traditionsclub. Ajax führt damit nach dem ersten Spiel auch die Gruppe H an, im Paralellspiel zwischen Europa League Sieger Chelsea und dem FC Valencia gewannen die Spanier in London mit 1:0.

Erfolgreicher Auftakt für Leipzig