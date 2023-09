Salzburg zeigt Lustenau deutlich die Grenzen auf

Austria Lustenau musste sich Meister Salzburg zu Hause klar mit 0:4 geschlagen geben. Die Partie war bereits zur Halbzeit entschieden.

Für die Lustenauer Austria ging es am 9. Spieltag zu Hause gegen Meister Salzburg. Dass ausgerechnet gegen die Roten Bullen der erste Saisonsieg gelingen sollte, glaubten vorab nur die wenigsten. Doch Blau-Weiß Linz zeigte kürzlich, dass eine Überraschung möglich ist und die Lustenauer wollten sich daran orientieren. Die Salzburger übernahmen aber von Beginn weg das Kommando und gingen in der 21. Minute durch Roko Simic mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Oumar Solet per Kopf auf 2:0. Die Lustenauer fanden auch in weiterer Folge keine Mittel, um offensiv gefährlich zu werden und kassierten in der 39. Minute das 3:0 durch Karim Konaté.