Salzburg siegt vs Rapid Wien, A.Wien gegen Klagenfurt Remis

Der Ticker vom Spiel Salzburg vs Rapid Wien

FC Salzburg – SK Rapid Wien Sonntag, 03. September 2023, 17:00 Uhr, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 16 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (13S 3U). In der Bundesliga-Historie blieb Rapid nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 14 Heimspielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (12S 2U) – als erstes Team seit Gründung der Bundesliga so lange.

Der FC Salzburg startete erstmals seit der Saison 2021/22 und zum insgesamt sechsten Mal mit fünf Siegen aus fünf Spielen in eine Saison der Bundesliga. Die anderen Teams starteten seit BL-Gründung zusammen nur fünfmal mit fünf Siegen aus den ersten fünf BL-Spielen (Innsbruck 1986 und 1999 sowie Rapid 1987, der WAC 2014 und Sturm 2017).

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 35 Spielen ungeschlagen (27S 8U) und baute den Bundesliga-Rekord weiter aus, die letzte Niederlage gab es in der zweiten Runde der vergangenen Saison gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (1:2).

Rapid-Trainer Zoran Barisic wird am 6. Spieltag sein 150. Spiel als Trainer in der Bundesliga absolvieren – alle für den SK Rapid Wien. Nur drei Trainer nahmen seit Gründung der Bundesliga in mehr BL-Spielen auf der Rapid-Trainerbank Platz – Ernst Dokupil (181), Otto Baric (172) und Peter Pacult (165).

Der Ticker vom Spiel A.Wien vs Klagenfurt

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt Sonntag, 03. September 2023, 17:00 Uhr, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eines der acht Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt, dieses allerdings im April 2023 in einem Heimspiel (1:2) – bei zwei Siegen und fünf Remis.

In den vier Duellen in der Bundesliga in Wien-Favoriten zwischen dem FK Austria Wien und dem SK Austria Klagenfurt trafen beide Teams immer (Austria Wien 6 Tore, Klagenfurt 5 Tore). Der SK Austria Klagenfurt erzielte in drei dieser vier Spiele das 1:0.

Der SK Austria Klagenfurt blieb erstmals in der Klubhistorie in den ersten fünf Spielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (2S 3U). Klagenfurt ist seit saisonübergreifend sechs BL-Spielen ungeschlagen (3S 3U) – erstmals so lange.

Der SK Austria Klagenfurt blieb erstmals in den ersten drei Auswärtsspielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen und holte dabei sieben Punkte (2S 1U). Weiters gewann Klagenfurt zwei der letzten drei BL-Auswärtsspiele (1U) und damit so viele wie von den ersten acht BL-Auswärtsspielen in diesem Kalenderjahr (2S 6N).