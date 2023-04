Salzburg vs A.Wien, Rapid vs Klagenfurt, LASK gegen Sturm

Drei interessante Duelle gibt es am Ostersonntag in der Bundesliga.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 2. Spieltag

FC Salzburg – FK Austria Wien Sonntag, 09.04.2023, 14:30 Uhr, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 14 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (13S 1U) – wie zuvor nur von Dezember 2014 bis März 2018 – und verlor nur eines der letzten 29 BL-Duelle (22S 6U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten acht Spiele gegen den FK Austria Wien – erstmals. Gegen kein anderes Team verlor der FK Austria Wien in der Bundesliga so oft in Folge.

Der FC Salzburg gewann 18 der ersten 23 Spiele – zum vierten Mal in der Klubhistorie so viele nach 2018/19, 2020/21 und 2021/22. Nur der FK Austria Wien gewann in der Geschichte der Bundesliga zum Vergleichszeitpunkt mehr Spiele (20S in der Saison 1985/86).

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 37 Heimspielen ungeschlagen (30S 7U). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und dem FC Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984). Salzburg ist in Heimspielen in der Meistergruppe ungeschlagen (17S 3U).

Der FK Austria Wien traf in dieser Saison in der Bundesliga sechsmal per Weitschuss – so häufig wie kein anderes Team. Der FC Salzburg ist als einziges Team in dieser BL-Saison noch ohne Gegentor von außerhalb des Strafraums.

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt Sonntag, 09.04.2023, 14:30 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

In diesem Duell gewann in der Bundesliga nur einmal das Heimteam – der SK Rapid Wien am 6. März 2022 mit 3:0, bei drei Auswärtssiegen (2 Rapid, 1 Klagenfurt) und zwei Remis.

Der SK Austria Klagenfurt feierte fünf Auswärtssiege in dieser Saison der Bundesliga und damit mehr als in der gesamten Vorsaison (4S in 16 Auswärtsspielen). Die Klagenfurter feierten in der Vorsaison in der Meistergruppe nur einen Sieg (3U 6N), diesen allerdings in einem Auswärtsspiel am 17. April 2022 beim RZ Pellets WAC (2:1).

Der SK Rapid Wien erzielte 14 Tore nach Flanken –Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Es schlug zudem kein anderes BL-Team so viele Flanken aus dem Spiel (351), erfolgreiche Flanken aus dem Spiel (85) und anteilig erfolgreiche Flanken aus dem Spiel (24,2%) wie die Hütteldorfer.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 12 Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (5). Beim 1:0-Sieg am 13. Spieltag in Wien-Hütteldorf traf Markus Pink nach Assist von Sinan Karweina per Kopf.

Markus Pink, der Führende der Torschützenliste (16 Tore) in dieser Saison der Bundesliga wechselte per 2. April vom SK Austria Klagenfurt zum Shanghai Port FC in die chinesische Super League. Auf Platz 2 in der diesjährigen Torschützenliste rangiert Rapids Guido Burgstaller (14 Tore). Nun hat Burgstaller die Chance, der erste österreichische Torschützenkönig seit Philipp Hosiner (32 Tore) in der Saison 2012/13 zu werden.

LASK Linz – SK Sturm Graz Sonntag, 09.04.2023, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der LASK und SK Sturm Graz duellierten sich seit der Ligareform sechsmal in der Meistergruppe und dabei immer an den Spieltagen 27 und 28. Die Bilanz dabei lautet drei LASK-Siege zu zwei Sturm-Siege bei einem Remis. Das letzte Duell in der Meistergruppe endete mit einem torlosen Unentschieden beim LASK.

Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga 15 der ersten 23 Spiele – nur 1997/98 und 1998/99 so viele (jeweils 16). Weiters startete der SK Sturm erstmals mit einem Sieg in die Meistergruppe, die vier Saisonen zuvor seit der Ligareform gab es immer Niederlagen im ersten BL-Spiel nach dem Grunddurchgang für die Steirer.

Der SK Sturm Graz blieb in den ersten 11 Auswärtsspielen ungeschlagen (6S 5U) – erstmals in der Klubhistorie und als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga. In der Drei-Punkte-Ära gelang dies zuvor nur 2012/13 dem FK Austria Wien (in den ersten 17 Auswärtsspielen – BL-Rekord) und 2019/20 dem LASK (in den ersten 12 Auswärtsspielen).

Der LASK punktete in Runde 23 gegen den FK Austria Wien nach 2-Tore-Rückstand, das gelang den Linzer Athletikern in der Bundesliga zuvor zuletzt am 15. Dezember 2019 in einem Heimspiel gegen den SK Sturm Graz. Damals punktete der LASK sogar noch nach einem 0:3-Rückstand (Endstand: 3:3).

Der SK Sturm Graz kassierte 16 Gegentore in den ersten 23 Spielen – zum Vergleichszeitpunkt in einer Saison der Bundesliga nur 1997/98 auch so wenige (damals sogar nur 15 Gegentore).

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 23 18 4 1 52:13 30

2. SK Sturm Graz 23 15 6 2 40:16 27

3. LASK Linz 23 10 9 4 40:30 20

4. FK Austria Wien 23 10 6 7 39:33 17

5. SK Rapid Wien 23 10 3 10 35:29 16