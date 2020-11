Salzburg verliert bei Titelverteidiger Bayern

Der amtierende Champions League Sieger Bayern München steht nach 3:1-Heimsieg gegen Salzburg fix im Achtelfinale.

Der vierte Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League wurde mit den acht Partien der Gruppen A bis D komplettiert. Vor dem Ankick wurde in jedem Stadion der heute leider verstorbenen Fußballlegende Diego Maradona gedacht.

Bayern im Achtelfinale

Österreichs Meister FC Salzburg wollte sich bei Titelverteidiger Bayern München für die im eigenen Stadion erlittene 2:6-Niederlage rehabilitieren. Die Bullen hatten sich zwar dort bereits gut präsentiert, brachen am Ende dann allerdings etwas auseinander und die Niederlage fiel dann um das ein oder andere Tor zu hoch aus.

In Halbzeit zwei erhöhten die Gastgeber durch ein Eigentor von Wöber (52.) und einen Treffer von Sane auf 3:0 (68.). Zum Zeitpunkt des dritten Tores agierten die Bayern nur noch mit zehn Mann, Roca wurde zuvor mit gelb-rot des Feldes verwiesen. Berisha verkürzte zwar in Minute 73 noch auf 1:3, mehr gelang den Mozartstädtern allerdings nicht mehr. Die Bayern stehen damit fix im Achtelfinale, für Salzburg besteht trotz Niederlage weiterhin Hoffnung auf Platz drei, um zumindest international zu überwintern.

Dar Parallelspiel in Gruppe A zwischen Atletico Madrid und Lok Moskau endete mit einem torlosen Remis. Die Spanier waren zwar klar spielbestimmend, der entscheidende Treffer wollte aber trotz vieler Chancen nicht gelingen. So bleibt Atletico weiterhin "nur" zwei Punkte vor den Russen, der Kampf um das Achtelfinalticket bleibt also spannend.