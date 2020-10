Salzburg verliert bei Atletico Madrid knapp mit 2:3

Am zweiten Spieltag der UEFA Champions League feierten unter anderem Titelverteidiger Bayern München, Manchester City und der FC Liverpool volle Erfolge.

Die Gastgeber gingen durch Llorente nach 25 Minuten in Front, Szoboszlai glich fünf Minuten vor der Pause für die Bullen aus. Nach Seitenwechsel kam es für die Mozartstädter dann sogar noch besser, Berisha brachte sein Team sogar in Führung (47.). Dass es am Ende nicht für einen Punktgewinn reichte, lag unter anderem an Joao Felix. Der Jungstar drehte die Partie zu Gunsten der Spanier mit seinen zwei Treffern (52. bzw. 85.), Salzburg muss die Heimreise nach Österreich deshalb leider ohne Erfolgserlebnis antreten.