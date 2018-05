Salzburg verlängert vorzeitig mit Trainer Rose

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Marco Rose vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende Mai 2020 verlängert.

Dies gab der Fußball-Bundesligist am Montagnachmittag bekannt. Unter dem 41-jährigen Rose hatte Salzburg diese Saison souverän die Titelverteidigung in der Liga geschafft und war in der Europa League bis ins Halbfinale vorgestoßen.