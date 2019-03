Salzburg verabschiedet sich mit Sieg aus der Europa League

Der FC Salzburg besiegt den SSC Neapel mit 3:1, die Italiener stehen mit einem Gesamtscore von 4:3 aber im Viertelfinale der Europa League.

Trotz des Rückstandes fanden die Mozartstädter in weiterer Folge immer besser ins Spiel, Dabbur nutzte einen Fehler der Gäste zum Ausgleich (25.). Die Schützlinge von Marco Rose zeigten eine richtig gute Leistung, ein weiterer Treffer sollte vor der Pause aber keiner mehr fallen. Ein Schuss von Minamino ging zwei Minuten vor der Halbzeit nur knapp am Pfosten vorbei. Auch im zweiten Durchgang war den Hausherren das Bemühen deutlich anzumerken und dies wurde nach 65 Minuten mit dem 2:1 belohnt. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Ulmer den Ball scharf zur Mitte, wo der eingewechselte Gulbrandsen vollenden konnte.

Zu diesem Zeitpunkt fehlten also noch drei Tore, um das Wunder vom Viertelfinaleinzug doch noch wahrzumachen. In der Schlussphase nahmen die Süditaliener aber clever das Tempo aus dem Spiel, um nicht mehr in Gefahr zu geraten. Es sollte auch das nötige Glück fehlen, denn drei Minuten vor dem Ende verhinderte der Pfosten das 3:1 durch Dabbur. In der Nachspielzeit sollte das dritte Tor allerdings doch noch fallen, Routinier Leitgeb besorgte den 3:1-Endstand. Schlussendlich feierten die Salzburger gegen den Tabellenzweiten aus Italien einen hochverdienten Erfolg .Zwar schieden die Bullen damit zwar mit einem Gesamtscore von 3:4 aus, verabschiedeten sich aber in beeindruckender Manier aus der Europa League.