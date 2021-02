Salzburg verabschiedet sich aus der Europa League

Der FC Salzburg musste sich nach der 2:1-Niederlage im Rückspiel bei Villareal mit dem Gesamtscore von 1:4 aus der Europa League verabschieden.

Nach dem 0:2 im Hinspiel standen die Salzburger heute auswärts bei Villareal vor der schweren Aufgabe, das Ergebnis noch zu drehen und ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen. Und die Gäste begannen durchaus stark und druckvoll - nach einem guten Pressing und einem Fehler in der Abwehr der Spanier gelang Berisha der wichtige frühe Führungstreffer (17.). Auch in weiterer Folge waren die Salzburger das deutlich bessere Team, konnte aus den sich bietenden Chancen aber kein Kapital schlagen. So kam es, wie es kommen musste und die Spanier kamen nach einem der wenigen Angriffe kurz vor der Pause durch Moreno zum Ausgleich.