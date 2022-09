Salzburg trifft auf Rapid, Austria Wien vs SV Ried

Die Wiener Spitzenklubs sind gegen den Meister und Mittelständler gefordert.

Das Match FK Austria Wien vs SV Ried im Liveticker

FK Austria Wien – SV Ried Sonntag, 18.09.2022, 14:30 Uhr, Generali-Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga gegen die SV Ried 15 Spiele in Folge – insgesamt 34-mal. Die Wiener Austria blieb nur in einem der vergangenen 33 BL-Spiele gegen Ried ohne Treffer – beim 0:1 daheim im März 2015.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga gegen die SV Ried seit sieben Heimspielen ungeschlagen (5S 2U). Die Wiener Austria verlor nur eines der vergangenen 16 BL-Heimspiele gegen Ried (11S 4U) – am 21. März 2015 mit 0:1.

Der FK Austria Wien erzielte in der Bundesliga in jedem der vergangenen sechs Heimspiele gegen die SV Ried immer mehr als ein Tor – wie zuvor nur von 2001 bis 2005.

Der FK Austria Wien erzielte in dieser Saison der Bundesliga15 Tore in den ersten acht Spielen – zuletzt in der Saison 2017/18 so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison (damals sogar 19). Die Wiener Austria traf in sechs BL-Spielen in Serie mehrfach – wie zuletzt im Mai 2021.

Die SV Ried hatte 11 Spielzüge im offenen Spiel mit mindestens 10 Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten –nur der FC Red Bull Salzburg (15) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Das Match Salzburg vs Rapid Wien im Liveticker

FC Salzburg – SK Rapid Wien Sonntag, 18.09.2022, 17:00 Uhr, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (11S 1U). In der Bundesliga-Historie blieb Rapid nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) und gegen Salzburg 2015 bis 2018 (12 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Heimpielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (11S 1U) – nur der FK Austria Wien blieb gegen Rapid daheim länger ungeschlagen (13 Spiele von 1975 bis 1981). Salzburg gewann die letzten acht BL-Heimspiele gegen Rapid – das gelang keinem anderen Team gegen die Hütteldorfer.

Der FC Salzburg gewann in dieser Saison der Bundesliga sechs Spiele in Folge – die längste aktive Serie in der Liga. Mehr BL-Siege in Folge feierte Salzburg zuletzt von März bis April 2022 (damals 7).

Der SK Rapid Wien traf in keinem Spiel dieser Saison der Bundesliga doppelt (7 Tore in 7 Spielen) – wie sonst nur die SV Ried. Nur in der Saison 2011/12 erzielte Rapid in den ersten sieben BL-Spielen weniger Tore als aktuell (damals sogar nur 5 Tore).