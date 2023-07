Salzburg stellt wechselwilligen Trainer Jaissle frei

Fußball-Meister Salzburg hat Trainer Matthias Jaissle von seinen Aufgaben entbunden.

An Jaissles Stelle werden die Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser am Samstag beim Meisterschaftsstart in Altach auf der Bank sitzen. Jaissle hatte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz ein Bekenntnis zum Club vermieden. Der Deutsche ist der erste prominente Akteur aus der österreichischen Liga, der dem Lockruf des Geldes aus Saudi-Arabien folgt.