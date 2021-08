Salzburg spielt auch 2021 in der Champions League

Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Bröndby Kopenhagen stehen die Roten Bullen aus Salzburg zum dritten Mal in Folge in der Champions League.

Nach dem 2:1-Heimsieg im Hinspiel gegen Bröndby Kopenhagen ging Salzburg heute als Favorit in das Rückspiel der Qualifikation zur Champions League 2021/22. Und die Salzburger stellten vor einer beeindruckendne Kulisse bereits früh klar, dass sie sich die dritte CL-Gruppenphase in Folge nicht nehmen lassen wollten. Nach einem Doppelschlag durch ein Traumtor von Sesko (4.) und einem Aaronson-Treffer nach Torwartfehler stand es bereits nach zehn Minuten 0:2. Nachdem Wöber kurz darauf auf der Linie klären musste, kontrollierte Salzburg das Duell souverän und ging mit der komfortablen Führung in die Pause.

Anschlusstreffer bringt Spannung zurück

In der zweiten Halbzeit agierten die Salzburger offensiv nicht mehr ganz so gefährlich und Bröndby kam in der 62. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß legte Tshiembe den Ball per Kopf zu Maxsö, der aus kurzer Distanz auf 1:2 stellte. In weiterer Folge schafften es die Salzburger aber, die Hausherren meist vom eigenen Tor fernzuhalten.