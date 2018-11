Salzburg sichert sich Gruppensieg - Endspiel für Rapid Wien

Rapid Wien siegt bei Spartak Moskau mit 2:1, Salzburg gewinnt auch das zweite Duell gegen RB Leipzig.

Bereits am frühen Abend trat Rapid Wien in der spannenden Gruppe G bei Spartak Moskau an. Die Hütteldorfer lagen nach 20 Minuten durch einen Treffer von Ze Luiz mit 0:1 im Rückstand, Trainer Didi Kühbauer bewies allerdings in Halbzeit zwei ein glückliches Händchen. In Minute 64 wechselte der Rapid-Coach Philipp Schobesberger ein und der 24jährige bereitete den Ausgleich durch Müldür zehn Minuten vor dem Ende vor. Damit nicht genug, in der Nachspielzeit entschied der Joker mit seinem Treffer zum 2:1 die Partie zu Gunsten der Grün-Weißen. Rapid hält nun nach fünf Spielen bei sieben Zählern, was den Wienern ein Endspiel um den Aufstieg in die K.O.-Phase am abschließenden sechsten Spieltag garantiert.