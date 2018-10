Salzburg schlägt Celtic - Rapid unterliegt bei den Rangers

Sieg und Niederlage gab es für die ÖFB-Clubs in der UEFA Europa League gegen die schottischen Großclubs.

Zehn Minuten nach der Pause war es dann aber so weit, Goalgetter Dabbur bezwang nach Hereingabe von Wolf Gästekeeper Gordon aus kurzer Distanz. Dies war auch gleichzeitig ein historischer Moment, denn es war der insgesamt 100. Treffer der Salzburger in der Europa League. Neben den Bullen gelang das bisher nur Atletico Madrid und Villareal. Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, da legten die Hausherren nach. Ulmer mit einer flachen Hereingabe, Dabbur verpasste zunächst noch aber Minamino konnte zum 2:0 verwerten.

Die endgültige Entscheidung fiel dann etwas mehr als eine Viertelstunde vor dem Ende. Nach einem Foul an Ulmer bekam Salzburg einen Elfmeter zugesprochen, zudem wurde Forrest nach dieser Aktion mti der roten Karte des Feldes verwiesen. Dabbur ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verwertete trocken zum 3:1. Das war dann auch der Endstand in dieser Partie, Salzburg drehte die Partie nach frühem Rückstand und gewann hochverdient auch das zweite Spiel der Gruppe B, bleibt damit auch im 49. Folge in der heimischen Arena ungeschlagen. Mit dem Punktemaxium von sechs Zählern stehen die Schützlinge von Marco Rose auf Platz eins der Tabelle, in den nächsten beiden Runden warten die Duelle mit dem weiterhin punktelosen Team von Rosenberg Trondheim.