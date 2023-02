Salzburg scheidet aus der Europa League aus

Die Mozartstädter unterliegen beim AS Roma mit 0:2, die Europacup-Saison ist damit für den Serienmeister aus Österreich beendet.

Der österreichische Serienmeister reiste mit einem knappen 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel der UEFA Europa League Play-Offs im Rücken in die italienische Hauptstadt. Gegen den AS Roma wollten die Mozartstädter die Qualifikation für das Achtelfinale fixieren.

Hektischer Beginn

Allerdings musste Trainer Jaissle bei diesem Unterfangen mit Fernando (Verletzung) und Pavlovic (Sperre) zwei absolute Leistungsträger vorgeben. Im ausverkauften Stadio Olimpico ging es von Beginn an richtig zur Sache, die Römer machten viel Druck, während Salzburg kaum für Entlastung sorgen konnte.

Bullen fehlen die Mittel

Im zweiten Durchgang agierte das Team aus der ewigen Stadt zwar nicht mehr ganz so dominant wie noch in Halbzeit eins, dennoch hatte die Mourinho-Elf das Geschehen auf dem Rasen zumeist im Griff.

Salzburg blieb bemüht, der nötige Treffer, um eine Verlängerung zu erzwingen sollte allerdings nicht mehr gelingen. Am Ende war der Sieg der Roma absolut verdient, insgesamt war das von den jungen Salzburgern an diesem Abend nicht genug, um gegen starke Römer eine Runde weiterzukommen.

Party in Berlin-Köpenick

Für Überraschungsteam Union Berlin hingegen geht die Reise durch Europa weiter. Union Berlin bezwang den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam mit 3:1 und sorgt für absolute Party-Stimmung in Köpenick. Ajax machte zwar das Spiel, die Fischer-Elf erzielte dafür die Tore. Knoche per Elfmeter (20.) und Juranovic (44.) waren in Halbzeit eins erfolgreich, auf den Anschlusstreffer von Kudus (47.) antwortete Doekhi nur wenige Zeigerumdrehungen später.