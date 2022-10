Salzburg nach 1:1 in Zagreb weiterhin ungeschlagen

RB Salzburg musste nach dem 1:1 bei Dinamo Zagreb die Tabellenführung in Gruppe E an Chelsea London abgeben, bleibt aber auf Kurs in Richtung Achtelfinale.

Für RB Salzburg ging es am vierten Spieltag als Tabellenführer zum Auswärtsspiel nach Zagreb. Dabei wollte der österreichische Serienmeister mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Und das Spiel begann sehr gut, denn Seiwald brachte die Salzburger per Flachschuss in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. In der 19. Minute wurde ein Zagreb-Treffer aufgrund eines Fouls in der Entstehung des Treffers aberkannt. Insgesamt waren die Hausherren nun deutlich besser im Spiel und drückten auf den Ausgleich. Dieser gelang kurz vor der Pause ausgerechnet Ex-Rapid-Spieler Robert Ljubicic, dessen Schuss unhaltbar abgefälscht wurde.

Lattenschüsse auf beiden Seiten

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Hausherren das bessere Team. Die Salzburger fingen sich jedoch wieder und kamen vor allem durch Sesko und Sucic immer wieder zu guten Chancen. In der 74. Minute verhinderte nur die Latte das 2:1 für die Salzburger durch Sucic. Am Ende der regulären Spielzeit hatten die Roten Bullen aber auch Glück, als nur die Latte bei einem Freistoß den Gegentreffer verhinderte. Schlussendlich blieb es beim 1:1, wodurch Salzburg die Tabellenführung an Chelsea London abgeben musste, aber dennoch den Achtelfinal-Einzug in der eigenen Hand hat.

Im Parallelspiel feierte Chelsea London einen 2:0-Sieg bei AC Milan. Die Italiener spielten nach einer zumindest diskussionswürdigen Roten Karte für Tomori ab der 18. Minute in Unterzahl. Jorginho verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:1, Aubameyang fixierte bereits in der 34. Minute den 0:2-Endstand.

Heimremis für Dortmund

Nach dem Sieg in Sevilla wollte Borussia Dortmund im Rückspiel mit einem weiteren Sieg vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale fixieren. In den ersten 20 Minuten waren allerdings die Spanier das bessere Team und gingen durch Nianzou mit 0:1 in Führung (18.) Doch die Dortmunder kamen zurück ins Spiel und durch Bellingham noch vor der Pause zum Ausgleich (35.). In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die Teams großteils gegenseitig. Die beste Chance auf einen Siegtreffer hatte Lamela, der in der 67. Minute an Kobel scheiterte. Am Ende blieb es beim 1:1, wodurch Dortmund den vorzeitigen Aufstieg ins Achtelfinale verpasste.

In Gruppe F verpasste Schachtar Donezk gegen Real Madrid die Überraschung, weil Rüdiger in der Nachspielzeit per Kopf das 1:1 erzielte. Im zweiten Spiel schossen Timo Werner und Emil Forsberg RB Leipzig zu einem 2:0-Auswärtssieg bei Celtic Glasgow. In der Tabelle führt Real Madrid mit zehn Punkten vor Leipzig mit sechs und mit fünf Punkten.

Überraschungen am frühen Abend

Bereits am frühen Abend gab es zwei überraschende Ergebnisse. Kopenhagen erkämpfte sich gegen den großen Favoriten Manchester City zu Hause ein 0:0. Die Dänen profitierten dabei von einem zurückgenommenen Treffer, einem verschossenen Elfmeter von Mahrez und einer Roten Karte für Sergio Gomez (30.). Die Engländer sind trotz des heutigen Remis weiter ungeschlagen und klar auf Kurs in Richtung Achtelfinale.

Für Juventus Turin wird der Einzug in die nächste Runde hingegen deutlich schwieriger. Die zuletzt auch in der Liga schwächelnden Italiener mussten sich Maccabi Haifa auswärts überraschend mit 2:0 geschlagen geben. Die Treffer erzielte Atzili (7./42.) bereits in der ersten Halbzeit. In der Tabelle steht Juventus nach vier Runden mit nur drei Punkten auf dem dritten Rang, punktegleich mit Haifa und bereits fünf Punkte hinter einem Aufstiegsrang. An der Spitze der Gruppe H stehen nach dem heutigen 1:1 Paris SG und Benfica Lissabon mit je acht Punkten.

