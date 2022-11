Salzburg in Wolfsberg, Ried spielt gegen Klagenfurt

Zwei interessante Duelle am Samstag in der Ö-Bundesliga.

das Match im Ticker: Wolfsberg vs Salzburg

self all Open preferences.

RZ WAC – FC RB Salzburg Samstag, 05.11.2022, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der FC Salzburg verlor in der Bundesliga nur zwei der vergangenen 30 Spiele gegen den RZ Pellets WAC (19S 9U) – zuletzt im Grunddurchgang 2020/21 mit 2:3. Salzburg gewann 24 BL-Spiele gegen den WAC und erzielte dabei 90 Tore – jeweiliger Höchstwert eines BL-Teams gegen die Kärntner.

Der FC Salzburg gewann die letzten fünf Duelle in der Bundesliga gegen den RZ WAC – das gelang keinem anderen Team in der Bundesliga.

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Spielen ungeschlagen (9S 3U) – die längste aktive Serie aller aktuellen Bundesligisten. Salzburg gewann zuletzt fünf BL-Auswärtsspiele in Folge, eine derartige Serie gelang unter Trainer Matthias Jaissle zuvor nur in den ersten fünf BL-Auswärtsspielen seiner Amtszeit.

Der FC Salzburg kassierte nur acht Gegentore in den ersten 14 Spielen dieser Saison der Bundesliga – nur 2006/07 und 1996/97 waren es auch so wenige zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga (je 7). Weiters blieb Salzburg in acht der ersten 14 BL-Spiele ohne Gegentor – nur 1996/97 in mehr (damals 9).

In den letzten 16 Spielen des RZ WAC trafen sowohl die Kärntner als auch der jeweilige Gegner – eine derartige Serie gab es in der Bundesliga zuvor nur beim Wiener Sport-Club von Juni bis September 1987 und noch nie eine längere. Diese WAC-Serie begann nach dem 0:4 gegen den FC Red Bull Salzburg im Mai 2022.

Das Match im Ticker: Ried - Klagenfurt

self all Open preferences.

SV Ried – SK Austria Klagenfurt Samstag, 05.11.2022, 17:00 Uhr, josko ARENA, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der SK Austria Klagenfurt ist in Ligaspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 5U), vier Duelle davon gab es in der 2. Liga 2018/19 und 2019/20. Im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar gewann Ried erstmals gegen Klagenfurt.

Der SK Austria Klagenfurt holte 13 der 20 Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen und damit sechs mehr als in Heimspielen – nur beim RZ Pellets WAC ist die Differenz auch so groß. Diese Saison holten die Klagenfurter aus den ersten sieben BL-Auswärtsspielen 13 Punkte – um acht mehr als nach den ersten sieben Auswärtsspielen der vergangenen Saison.

Der SK Austria Klagenfurt gewann die letzten vier Auswärtsspiele und damit in diesem Zeitraum gleich viele wie in den ersten 19 Auswärtsspielen der Klubgeschichte. Mehr Auswärtssiege holte in dieser Saison der Bundesliga nur der FC Red Bull Salzburg (5).

Der SK Austria Klagenfurt beging 160 Foulspiele – nur die SV Ried (142) weniger in dieser Saison der Bundesliga. Die Innviertler kassierten dafür die meisten Platzverweise (5), wohingegen der SK Austria Klagenfurt neben dem RZ WAC keinen Platzverweis kassierte.