Salzburg in CL-Gruppe gegen Inter, Benfica und Real Sociedad

Red Bull Salzburg bekommt es bei seiner fünften Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase in Folge erneut mit starken Gegnern zu tun.

Der ganz große Name blieb Österreichs Fußball-Meister bei der Auslosung am Donnerstag in Monaco aber erspart, geht es doch in der Gruppe D gegen Portugals Meister Benfica Lissabon, Vorjahres-Finalist Inter Mailand mit ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic und den spanischen Club Real Sociedad.

Endspiel in London

Salzburg befand sich in Lostopf drei und vermied dadurch Begegnungen mit Schachtar Donezk, das seine Heimspiele in Hamburg austrägt, AC Milan, SC Braga, PSV Eindhoven, Lazio Rom, FC Kopenhagen und Roter Stern Belgrad. In der Gruppenphase wird an sechs Runden bis zum 12./13. Dezember gespielt, los geht es am 19./20. September.

Für das Achtelfinale qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe, die Gruppendritten spielen in der Europa League weiter. In der abgelaufenen Saison war für Salzburg dort im Sechzehntelfinale gegen den späteren Finalisten AS Roma Endstation. Das Endspiel der Champions League steigt am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London.

Ab 2024/25 ist das bekannte Champions-League-Format mit Gruppenphase Geschichte. 36 Clubs spielen dann in einem Ligen-System mit acht Spielen gegen acht verschiedene Gegner um den Einzug ins Achtelfinale. Die besten Acht qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde, die weiteren 16 Teams bis Platz 24 kämpfen in Play-offs um den Einzug in die Runde der besten 16.