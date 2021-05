Salzburg holt zum 8. Mal den Titel im ÖFB-Cup

Mit einem 3:0-Sieg gegen den LASK sicherte sich Red Bull Salzburg zum dritten Mal in Folge den ÖFB-Cup und halten somit Kurs auf das Double.

Salzburg verschießt Elfmeter

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter. Die Salzburger waren das bessere Team, der LASK versuchte mit viel Kampf dagegen zu halten. In der 66. Minute erhöhten die Salzburger durch Aaronson auf 2:0 und sorgten so für eine Vorentscheidung. Kurz darauf gab es nach einem Foul von LASK-Keeper Schlager an Berisha Elfmeter. Daka trat an, scheiterte jedoch an Österreichischen Nationaltorhüter. Doch die Salzburger ließen sich auch dadurch nicht aus der Ruhe bringen und spielten Minute um Minute souverän herunter. Kurz vor Schloss sorgte Mwepu nach schöner Adeyemi-Vorarbeit für den 3:0-Endstand.