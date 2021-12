Salzburg gelingt historischer Einzug ins CL-Achtelfinale

Der österreichische Meister gewinnt gegen Sevilla mit 1:0 und steht damit erstmals in der K.O.-Phase der Königsklasse.

Salzburg jubelt

Gegen den FC Sevilla musste zumindest ein Punktgewinn her, um erstmals ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen. Aufgrund des noch andauernden Lockdowns in Österreich mussten die Bullen dieses wichtige Duell allerdings ohne Unterstützung der Fans bestreiten.

In der Mozartstadt waren 50 Minuten absolviert, da gingen die Salzburger in Führung. Nach einem Ballgewinn kam die Kugel zu Adeyemi, dieser bediente Okafor im Zentrum und der Schweizer hatte keine Mühe zu vollenden - 1:0. Eine knappe Viertelstunde später schwächten sich die Andalusier zudem selbst, Jordan erhielt die gelb-rote Karte, fortan agierten die Gäste aus Sevilla also in Unterzahl.