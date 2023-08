Salzburg gegen Tirol, BW Linz trifft auf Hartberg

FC Salzburg – WSG Tirol Sonntag, 06. August 2023, 17:00 Uhr, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Der Ticker vom Spiel Salzburg vs Tirol

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga neun der 10 Spiele gegen die WSG Tirol (1N) und erzielte dabei 38 BL-Tore gegen die WSG – das sind mehr Tore als jedes andere Team gegen die Tiroler erzielte. Salzburg erzielte in jedem der 10 BL-Spiele gegen die WSG Tirol mehr als ein Tor, in den ersten 10 Duellen zwischen zwei BL-Teams stellt dies den Bundesliga-Rekord dar.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga alle fünf Heimspiele gegen die WSG Tirol – nur gegen den SV Grödig und TSV Hartberg spielte Salzburg in der Bundesliga öfter zu Hause und gewann immer (je 6-mal).

Der FC Salzburg startete sieben Spielzeiten in Folge jeweils mit einem Sieg in eine Saison der Bundesliga – erstmals so oft in Serie. Seit der Ligareform startete Salzburg in vier der fünf Saisonen mit zwei Siegen in die Saison – nur 2022/23 nicht (1:2 gegen den SK Sturm Graz in Runde 2).

Der FC Salzburg ist seit der 2. Runde der vergangenen Saison (1-2 gegen den SK Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (23S 8U). So lange blieb Salzburg zuvor nur von Dezember 2012 bis November 2013 ungeschlagen (33 Spiele – Bundesliga-Rekord).

Die WSG Tirol startete nur 2019/20 mit einem Sieg in die Saison der Bundesliga (3:1-Heimsieg gegen den FK Austria Wien), seither gabs im Auftaktspiel der Tiroler ein Remis und drei Niederlagen. Die ersten beiden BL-Spiele einer Saison verlor die WSG Tirol noch nie.

FC Blau Weiß Linz – TSV Hartberg Sonntag, 06. August 2023, 17:00 Uhr, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der Ticker vom Spiel BW Linz vs Hartberg

Der FC Blau Weiß Linz und TSV Hartberg trafen in 13 Pflichtspielen aufeinander (oberhalb der Regionalliga). In der 2. Liga kam es zu 12 Duellen und in der Saison 2021/22 zu einem Duell im Cup-Achtelfinale. Hartberg ist seit sieben Pflichtspielduellen gegen den FC Blau Weiß Linz ungeschlagen (4S 3U).

Der TSV Hartberg traf in jedem der 13 Pflichtspielduelle (oberhalb der Regionalliga) gegen den FC Blau Weiß Linz und erzielte dabei 22 Tore. In den letzten vier dieser Duelle trafen die Oststeirer sogar immer mindestens doppelt (insg. 10 Tore).

Der TSV Hartberg blieb in den letzten vier Saisonen in der Bundesliga zum Auftakt ungeschlagen (2S 2U). In jedem der sechs BL-Auftaktspiele trafen die Oststeirer. Allerdings startete Hartberg noch nie mit zwei ungeschlagenen Spielen in Folge in eine BL-Saison.