Salzburg gegen Hartberg, Klagenfurt gegen WSG Tirol

Zwei Partien werden in der Ö-Bundesliga am Samstag angepfiffen.

Das Match im Ticker: FC Salzburg vs TSV Hartberg

FC Salzburg – TSV Hartberg Samstag, 29.10.2022, 17:00 Uhr, Red Bull Arena, Schiedsrichter Gerhard Grobelnik

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg ungeschlagen (10S 1U), so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage absolvierten die Salzburger sonst nur gegen den SKN St. Pölten (16) und SV Grödig (12).

Der FC Salzburg erzielte in der Bundesliga in den ersten 11 Spielen gegen den TSV Hartberg 39 Tore. Das überbietet in einem Duell in der BL-Historie in den ersten 11 Spielen nur Salzburg selbst – gegen den SV Grödig waren es 40 Tore.

Der FC Salzburg ist seit 33 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (27S 6U). Die letzten drei endeten aber jeweils mit einem Remis. In drei BL-Heimspielen in Folge sieglos blieb Salzburg zuletzt im September 2012 unter Roger Schmidt, vier in Folge waren es seit der Saison 2005/06 noch nie.

Der FC Salzburg kassierte in den ersten 13 Spielen dieser Saison der Bundesliga nur acht Gegentore – so wenige wie zuletzt 2006/07 (damals sogar nur 7). Weiters blieb Salzburg in sieben dieser 13 Spiele ohne Gegentor – wie zuletzt 06/07 (ebenfalls 7).

Jedes der sechs Tore des TSV Hartberg gegen den FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga erzielte ein anderer Spieler (Huber, Dossou, Rep, Tadic, Rakowitz und Niemann).

Das Match im Ticker: SK Austria Klagenfurt vs WSG Tirol

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol Samstag, 29.10.2022, 17:00 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter Manuel Schüttengruber

Im Hinspiel holte der SK Austria Klagenfurt nach 0:2-Rückstand einen Punkt und punktete dabei erstmals nach 2-Tore-Rückstand in der Bundesliga. Beide Klagenfurt-Tore fielen in der Nachspielzeit – das gelang den Kärntnern in keinem anderen BL-Spiel.

Der SK Austria Klagenfurt holte in dieser Saison der Bundesliga 20 Punkte aus den ersten 13 Spielen und damit um fünf Punkte mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (15). Die Kärntner gewannen vier der letzten fünf BL-Spiele, in den ersten acht Spielen gab es nur zwei Siege.

Die WSG Tirol steht in dieser Saison der Bundesliga nach 13 Spielen bei 17 Punkten, bei vier mehr als in der Vorsaison. Mehr waren es bei den Tirolern zum Vergleichszeitpunkt nur 2020/21 (damals 20). Die Tiroler gewannen erstmals in dieser BL-Saison zwei Spiele in Folge.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte sieben Kopfballtore – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Eines dieser sieben Tore erzielte Jonas Arweiler in der Nachspielzeit des Hinspiels gegen die WSG Tirol.