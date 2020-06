Salzburg fixiert Meistertitel mit Sieg gegen Hartberg

Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Hartberg sicherte sich Red Bull Salzburg den 11. Meistertitel der noch jungen Vereinsgeschichte.

In der zweiten Halbzeit machten die Salzburger schnell alles klar. Nachdem Hwang in der 53. Minute per Flugkopfball das 2:0 erzielte, sorgte Daka in der 59. Minute für die endgültige Entscheidung. In weiterer Folge hatten die Salzburger alles unter Kontrolle. Und da Junuzovic kurz vor Spielende an der Latte scheiterte, endete das Spiel mit einem souveränen 3:0-Sieg. Mit diesem Erfolg fixierten die Roten Bullen endgültig den 11. Meistertitel