Salzburg feiert Last-Minute-Sieg gegen Bröndby

Der FC Salzburg gewinnt gegen Bröndby IF im CL Play-Off-Hinspiel dank eines späten Treffers von Joker Aaronson mit 2:1.

Für Österreichs Serienmeister FC Salzburg heißt die Hürde zur dritten aufeinanderfolgenden Teilnahme an der UEFA Champions League Gruppenphase Bröndby IF.

Der stark ersatzgeschwächte Champion aus Dänemark sorgte dann früh für einen Schockmoment aus rot-weiß-roter Sicht. Goalgetter Uhre kam im Zentrum an das Spielgerät, setzte sich gegen Wöber durch und bezwang Keeper Köhn zum 0:1 aus Salzburger Sicht (5.).

Die Gäste zogen sich nach dem frühen Treffer noch weiter zurück, die junge Elf aus der Mozartstadt suchte mit deutlichen Vorteilen in Sachen Ballbesitz Lücken im gut organisierten Defensivverbund der Dänen. Aus dieser optischen Überlegenheit resultierten allerdings zu wenig nennenswerte Abschlüsse. Capaldo ließ die beste Chance aus (12.), Torhüter Hermasen wehrte zudem einen Schuss von Sucic ab (40.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff zappelte die Kugel dann doch im Gehäuse, Kristensen stand aber vor seinem erfolgreichen Abschluss im Abseits. So ging es mit dem 0:1 in die Katakomben der Bullen-Arena.