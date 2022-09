Salzburg bereit für "Herkulesaufgabe" bei Chelsea "neu"

Acht Tage nach dem gelungenen Champions-League-Auftakt gegen den AC Milan (1:1) spekuliert Salzburg am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV, Sky, DAZN) auch im Gastspiel beim zweifachen Titelträger Chelsea mit einer Überraschung. Trainer Matthias Jaissle freut sich auf die "Herkulesaufgabe", die nach dem Aus von Coach Thomas Tuchel unter dessen Nachfolger Graham Potter wohl nicht leichter wird. Die "Blues" müssen zudem die Scharte vom 0:1 bei Dinamo Zagreb auswetzen.

Der Punktgewinn gegen Milan hat Lust auf mehr gemacht. "Ich bin überzeugt, dass wir für eine Überraschung sorgen können", erklärte Torschütze Noah Okafor nach dem Remis im Hinblick auf die Situation in Gruppe E. Jaissle war sich freilich bewusst, dass Chelsea "noch einmal eine Schippe drauf im Vergleich zu Milan" bedeute. "Wir wissen, dass das nicht einfach wird. Aber wir wollen es zumindest versuchen", betonte der Deutsche, für den mit dem Spiel an der Stamford Bridge "ein Traum in Erfüllung" geht.