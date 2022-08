Salzburg bei Champions-League-Auslosung im dritten Topf

Die Wahrheit liegt wieder einmal in den Kugeln.

Red Bull Salzburg wird bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase am Donnerstag (18.00 Uhr) in Istanbul im dritten Lostopf sein. Namhafte Gegner wie Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Sporting, Benfica oder Schachtar Donezk bleiben Österreichs Fußballmeister damit erspart. Die richtigen Kracher lauern aber in den ersten beiden Töpfen mit den Titelträgern und anderen Topclubs aus den stärksten Ligen Europas.