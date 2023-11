Saltos, Kippstangen und mehr – wenn ein Slalom-Ass den Freestyle für sich entdeckt

"Flip The Gates": Ex-Edel-Techniker David Meier wagte sich in Gargellen an ein spektakuläres Projekt. Wie man mit Slalom-Ski Saltos schlägt und über massive Kicker spektakuläre Tricks in Szene setzt, zeigt er in einem spektakulären Filmprojekt.

Der Winter naht, und auch die heimischen Skigebiete rüsten sich wieder für die Saison. Nachdem er im Sommer mit seinem Downhill-Bike die heimischen Parks, Rampen und Kicker auf Herz und Nieren getestet, ist es auch für den ehemaligen Ski-Athleten David Meier wieder an der Zeit, sich seine Skier anzuschnallen.