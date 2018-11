Saisonstart vor der Türe: Erste Skigebiete öffnen ihre Pforten

St. Gallenkirch - Die kalten Temperaturen und die ersten Schneefälle machen es möglich: Ab Donnerstag, dem 29. November öffnet die Silvretta Montafon als erstes Skigebiet in Vorarlberg die ersten Pisten für die Gäste.

„Bereits zum fünften Mal können wir als erstes Skigebiet im Ländle aufsperren“, freut sich Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon. Folgende Bahnen sind am Hochjoch an Donnerstag in Betrieb: Zamang Bahn , Panorama Bahn und die Seebliga Bahn . Ab Samstag haben im Nova-Gebiet die Valisera Bahn , die Silvretta Bahn und Madrisella Bahn geöffnet.

Hinter den Kulissen fanden in den Sommermonaten zahlreiche Vorbereitungsarbeiten für die Wintersaison statt. Die Jöchle Bahn im Valisera-Gebiet wurde komplett modernisiert. Anstelle von drei Bahnen – zwei Schleppliftanlagen und einer 3er-Sesselbahn – befindet sich in diesem Bereich nun ein 6er-Sessellift.

Saisonstart auch am Arlberg

Am Freitag starten auch die Skigebiete Lech Zürs am Arlberg und Stuben am Arlberg in die Skisaison. Bei entsprechender Schneelage wollen am Samstag zudem die Skigebiete Bödele (Schwarzenberg) und Schetteregg (Egg) zum ersten Mal in dieser Saison die Pisten öffnen.