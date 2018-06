Saisonstart im Amateurfußball so früh wie noch nie

Die neue Saison im Vorarlberger Amateurfußball beginnt so früh wie noch nie, obwohl die Ligeneinteilung noch gar nicht fixiert wurde.

Das hat es im Vorarlberger Amateurfußball noch nie gegeben. Die Regionalliga West, Vorarlbergliga und auch die Landesliga startet am 28. Juli, wo auch die beiden österreichischen Bundesliga beginnen. Durch die Aufstockung der Landesliga auf 16 Klubs wird so früh wie noch nie der Startschuss für die Saison 2018/2019 erfolgen. Die Meisterschaft 2017/2018 endet am 16. Juni, die Ligeneinteilung ist aber noch ungewiss.