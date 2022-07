Saisonstart geglückt - Lustenau schlägt WSG Tirol

Die Lustenauer Austria feierte - angetrieben von zahlreichen, bestens gelauten Fans - zum Saisonauftakt in der Bundesliga einen verdienten 2:1-Sieg gegen die WSG Tirol.

Nach dem hart erkämpften Sieg in der ersten Cuprunde ging es für die Lustenauer Austria heute zu Hause gegen die WSG Tirol mit der Bundesliga-Saison los. Markus Mader schickte dabei praktisch die selbe Startelf auf das Feld - einzig Fabian Gmeiner musste für Michael Cheukoua auf die Bank. Nach einem munteren Beginn mit guten Aktionen auf beiden Seiten brachte Tabakovic-Nachfolger Anthony Schmid die Lustenauer bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit nahm das Tempo bei rund 30 Grad etwas ab, wobei die Lustenauer das aktivere Team blieben. So war die 1:0-Pausenführung auch alles andere als unverdient.