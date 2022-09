Saisonstart gegen einen Bekannten

RHC Wolfurt spielt im ersten Pflichtspiel gegen Montreux.

Endlich geht es auch für die NLB-Equipe von Trainer David Carrasco los. Am Samstagabend empfangen Aurel Zehrer & Co. den Montreux HC, jene Mannschaft welche neben den Hofsteigern am Ende der vergangenen Saison ebenso den Gang in die zweite Spielklasse antreten mussten. Die Westschweizer haben sich auf die neue Saison geschickt verstärkt, Spielertrainer Rui Cova hat den Argentinier Enrique Cruz von US Coutras aus der französischen N1 sowie das 18jährige französische Talent Benoit Belleand die Riviera gelotst.