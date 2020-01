Saisonende für Streif-Favorit Paris nach Kreuzbandriss

Skirennläufer Dominik Paris hat sich am Dienstag beim Super-G-Training in Kirchberg bei einem Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.

Vierfacher Kitz-Sieger

Über Dominik Paris

Sportliche Biografie: 197 Weltcuprennen ist Paris in seiner Karriere bereits gefahren, zum ersten Mal am 19. Dezember 2008 in Gröden (54. im Super-G). Er gewann 18 Rennen, darunter 14 Abfahrten. Eine Olympiamedaille fehlt ihm noch in seiner Sammlung, bei Weltmeisterschaften war er 2013 Abfahrts-Silbermedaillengewinner in Schladming und 2019 in Aare Super-G-Weltmeister. Auf Junioren-WM-Ebene kam er 2009 in Garmisch-Partenkirchen zu Silber in Abfahrt und Kombination sowie Bronze im Super-G.