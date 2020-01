Saisonende für Doppelsitzer nach Beinbruch von Steu

Das österreichische Rodel-Doppelsitzer-Duo Thomas Steu und Lorenz Koller muss seine erfolgreiche Saison nach einem folgenschweren Trainingssturz vorzeitig beenden.

Das ÖRV-Duo hatte bei den gerade erst zu Ende gegangenen Europameisterschaften in Lillehammer Silber im Doppelsitzer sowie Gold in der Teamstaffel geholt. "Auch wenn im Rennsport Stürze dazugehören, war es für uns alle ein ziemlicher Schock. Es ist bitter für die beiden und ein Rückschlag für die gesamte Mannschaft", sagte ÖRV-Cheftrainer und Sportdirektor Rene Friedl. "Wichtig ist, dass wir Thomas so rasch wie möglich nach Hause bekommen, wo er von unserem Ärzteteam in Empfang genommen wird."