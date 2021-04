Saisonende für Altach-Kapitän Netzer

Fußball-Bundesligist SCR Altach muss im Abstiegskampf auf seinen Kapitän verzichten.

Philipp Netzer fällt nach einer Muskelverletzung im Leistenbereich die restliche Saison aus, wie der Club am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekanntgab. Der 35-jährige Defensivspieler, dessen bis Saisonende laufender Vertrag bisher nicht verlängert wurde, zog sich die Verletzung bereits in der Anfangphase im Spiel gegen Hartberg (2:2) am Samstag zu.