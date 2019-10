Saisonausklang am Älpele

Bei herrlichem Spätsommerwetter schloss das Dünser Älpele die Saison ab

WALGAU Das Dünser Älpele lud am Wochenende vor den Herbstferien bei schönstem Wetter dazu ein, die warme Sonne zu genießen und die Saison ausklingen zu lassen. Auf Schusters Rappen, mit der Buslinie 75 a oder dem Fahrrad erklommen bei blauem Himmel noch einmal zahlreiche Ausflugsgäste und Gleitschirmflieger das Dünser Älpele. Zu den letzten Sommergästen am Älpele zählte auch Altbürgermeister Ludwig Mähr .

Das Älpele liegt auf 1.554 Meter Seehöhe oberhalb von Dünserberg und bietet eine traumhafte Aussicht in den gesamten Walgau und über die Bergspitzen des Rätikons. Hier laden Elisabeth und Florian Burtscher von Mitte Mai bis Ende Oktober ein, die Sonnenterrasse zu genießen. Am 26. Oktober beendete das Älpele die Saison 2019.

15 Stück Milchkühe, 35 Stück Jungvieh und zwei Pferde genießen auf 35 Hektar Weidefläche den Sommer am Dünser Älpele. Vom reichhaltigen Frühstück über die Jausenplatte bis hin zum Schnifner Käsefladen aus dem Holzbackofen wird den ganzen Sommer über ein abwechslungsreiches kulinarisches Programm angeboten. Ab Mitte Mai startet das Älpele wieder in die Sommersaison. Im Winter ist das in direkter Nähe liegende Naturfreundehaus Gerachhaus geöffnet, das am 06.12. seine Türen öffnet und ebenfalls von Elisabeth und Florian Burtscher mit viel Engagement bewirtschaftet wird. HE