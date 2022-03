Saison-Kehraus mit zwei Kugel-Entscheidungen und ÖSV-Minichance

Am Samstag wollen die ÖSV-Läufer noch einmal zeigen, was sie können. Die letzten Kugel-Entscheidungen fallen aber erst am Sonntag.

Die letzten beiden Kugelentscheidungen im alpinen Ski-Weltcup fallen am Sonntag. Im Riesentorlauf der Frauen (09.00/12.00 Uhr) geht es zwischen der Schwedin Sara Hector und der Französin Tessa Worley knapp her. Im Slalom der Männer (10.30/13.30) kämpft der Tiroler Manuel Feller mit 70 Zählern Rückstand auf den Norweger Henrik Kristoffersen noch darum. eine kugellose Saison für den ÖSV zu verhindern. Im Nationencup ist die Männer-Wertung heißt umkämpft.

Den Auftakt am letzten Weltcupwochenende machen aber am Samstag die Riesentorläufer (09/12 Uhr), bei denen der Schweizer Marco Odermatt als Disziplinsieger feststeht und Feller Rang drei verteidigt sowie die Slalomläuferinnen (10.30/13.30 Uhr), bei denen die souveräne Kugelgewinnerin die Slowakin Petra Vlhova ist. Auch da geht es für den ÖSV in Person von Katharina Liensberger, die zuletzt in Aare ihren ersten Saisonsieg holte, darum, Platz drei abzusichern.

Für Österreichs Männer lief das Weltcupfinale bisher mit den Siegen von Vincent Kriechmayr in Abfahrt und Super-G in Courchevel höchst erfreulich. "Es soll am Wochenende so weitergehen, Manuel wie auch Stefan hätten es sich verdient, im Riesentorlauf mal ganz oben zu stehen", sagte der scheidende Rennsportleiter Andreas Puelacher. "Wir werden alles tun, wieder um das Podium mitzufahren. Die Burschen sind gut vorbereitet und freuen sich auf das Finale." Stefan Brennsteiner hatte zuletzt in Kranjska Gora die Plätze fünf und zwei belegt und seinen ersten Saison-Stockerlplatz errungen.

"Brutales Skifahren"

"Das war aber auf komplett anderen Verhältnissen als hier. Umso größer ist der Reiz, dass man das auch hier hinbringt", sagte Brennsteiner zur APA - Austria Presse Agentur. Die Bedingungen auf dem Weg zu Platz zwei im Teambewerb am Freitag behagten ihm nicht so, er brauche mehr Gegendruck. "Es ist ein brutales Skifahren, wenn es so schmiert. Jeder wird hoffen, dass es eine klare Nacht gibt und anzieht. Es schaut dann einfach schöner aus, dann ist mehr Dynamik im Sport und mehr Kurvengeschwindigkeit. Aber wenn nicht, gilt es, sich darauf einzustellen und ein gutes Rennen zu fahren."

Auf der Salzpiste im Mannschaftsbewerb gut zurecht kam Patrick Feurstein, der wie Brennsteiner, Feller, Marco Schwarz und Raphael Haaser am Samstag mit dabei ist. Die Schweiz schickt mit Disziplinsieger Odermatt, Justin Murisier, Loic Meillard und Gino Caviezel das leistungstechnisch in diesem Winter stärkere Team ins Rennen. Im Bezug auf den Nationencup der Männer muss das ÖSV-Quintett daher versuchen, den Rückstand von derzeit zehn Zählern auf die Schweiz in Grenzen zu halten. Denn im Slalom am Sonntag ist Österreich eine größere Punkteausbeute als den Eidgenossen zuzutrauen.

"Bin noch voll motiviert"

Mit den Bedingungen anfreunden kann sich am Samstag auch schon mal Feller und am besten gut auf den Showdown am Sonntag im Slalom einstimmen. Er selbst rechnet sich keine Kugelchance mehr aus, allerdings hat diese Slalomsaison schon einiges an Überraschungen parat gehabt. Die Frauen haben ihren abschließenden Torlauf am Samstag, Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Katharina Huber, Katharina Gallhuber und Chiara Mair sind qualifiziert.

"Der Frühling kommt immer näher. Die Bedingungen muss man aber einfach so nehmen, da muss man sich einstellen. Im Großen und Ganzen, wenn man gut draufsteht, haben sie schon was Cooles. Ich bin noch voll motiviert und freue mich richtig. Ich will noch zwei gute Ergebnisse unter den ersten zehn und so die Saison gut abschließen", erklärte die Kärntnerin Truppe. Liensberger reiste mit viel Selbstvertrauen an und ist bereit für eine Wiederholung - im Vorjahr gewann sie die beiden letzten Slaloms der Saison. Teil eins erledigte die Vorarlbergerin in Schweden und ist bereit für mehr.