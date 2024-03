Sainz führt Ferrari nach Operation zu Melbourne-Doppelsieg

Nach neun Rennen Red-Bull-Dominanz und ebenso vielen Siegen von Max Verstappen ist am Sonntag Ferrari in die Formel-1-Erfolgsspur zurückgekehrt.

"Das Leben ist manchmal unglaublich"

"Es war ein wirklich gutes Rennen, physisch war es nicht das einfachste, aber ich war größtenteils auf mich allein gestellt, sodass ich das Tempo und die Reifen kontrollieren konnte", analysierte Sainz nach seinem insgesamt dritten Sieg in der Formel 1 nach Großbritannien 2022 und Singapur 2023. "Carlos hatte ein unglaubliches Wochenende, so von seiner Operation zurückzukommen. Er ist ein tolles Rennen gefahren", meinte Leclerc. "Carlos hat das ganze Wochenende über einen besseren Job gemacht und den Sieg verdient."

"Es ist klar, dass wir näher kommen"

Rauch aus Versteppan-Boliden

Weltmeister Verstappen hatte den Großen Preis von Australien schon nach fünf Runden wegen eines technischen Gebrechens beenden müssen. Der von der Pole Position gestartete Niederländer gewann zwar den Start, verlor aber in der 2. Runde die Führung an Sainz, der ihn kurz vor Kurve 9 überholte. Schon da hatte der so lange unkaputtbar wirkende Red Bull offenbar ein Problem. Verstappen beschwerte sich, dass er "das Auto verloren" habe, bevor Rauch aus dem Bereich der hinteren rechten Bremse aufstieg.

"Es raucht, blauer Rauch, Feuer. Feuer", meldete er über das Teamradio. Verstappen verlor allmählich an Tempo und kehrte an die Box zurück, wo die Crew eilig ein Feuer löschte und der 26-Jährige aus dem Auto ausstieg. Es war Verstappens erster Ausfall seit dem Rennen im Albert Park vor zwei Jahren. Und damit war auch seine saisonübergreifende Siegesserie gestoppt.

"Seltsam zu fahren"

"Wir können in den Daten sehen, dass die rechte hintere Bremse schon am Start festgesteckt hat", erklärte der Niederländer im Interview danach. "Natürlich ist die Temperatur immer weiter angestiegen. Ich bin also im Grunde mit angezogener Handbremse gefahren, und darum hatte ich auch das Gefühl, dass das Auto in einigen Kurven wirklich seltsam zu fahren ist." Die Ursache müsse erst gefunden werden, sagte Motorsport-Konsulent Helmut Marko und trauerte einem verlorenen Sieg nach. "Ich glaube, Max hätte es geschafft."