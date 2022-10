Säugling aus Entbindungsstation in Bilbao entführt

In Nordspanien hat eine als Ärztin verkleidete Frau einen Säugling aus einer Entbindungsstation entführt und später auf einer Fußmatte abgelegt.

Nach seiner Entführung am Mittwochabend aus dem Basurto-Krankenhaus in Bilbao sei das Baby Donnerstagfrüh vor einer Wohnungstür in der baskischen Stadt gefunden wurden, teilte die Regionalpolizei mit. Das Kind sei "bei guter Gesundheit", hieß es.