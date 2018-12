Sängerin Anca Pop (34) in der Donau ertrunken

Die rumänisch-kanadische Sängerin Anca Pop ist im Alter von 34 Jahren in ihrem Auto in der Donau im Südwesten Rumäniens ertrunken.

Die Polizei ermittelt, warum Ancas Auto in die Donau raste. Ihre Schwester alarmierte die Polizei, nachdem sie am Sonntagabend nicht zu einem Familientreffen erschien. Seit 2008 war sie im Showbusiness tätig. Ihre Musik war eine Mischung aus Pop und Balkanmusik. Vor allem mit ihrem Album “Anca Pop” feierte sie im Jahr 2016 Erfolge. Als Dreijährige floh Anca im Jahr 1987 mit ihrer Familie aus dem kommunistischen Rumänien nach Kanada. Sie kehrte schließlich in ihr Heimatland Rumänien zurück.