Sänger und Musikanten mit Herz

Bregenzerwälder Chöre und Musikkapelle Aldrans spenden dem Verein „Hand in Hand“ 2500 Euro.

Obmann Edwin Mennel hob bei der Scheckübergabe neben dem beeindruckenden musikalischen Niveau auch die großartige Spendenbereitschaft der Besucher hervor. Die Veranstalter stellen dem Verein „Hand in Hand“, der sich ganz der Unterstützung von durch Schicksalsschläge in akute Notsituationen geratenen Kindern und Familien im Bregenzerwald widmet, den Reinerlös der Veranstaltung in Höhe von 2.500 Euro zur Verfügung. „Die Spenden kommen vor allem Kindern zugute, die an einer Krankheit oder Behinderung leiden, deren engste Familie durch einen schicksalshaften Krankheitsfall betroffen ist und Kindern, deren Familien finanzielle Probleme durchmachen“, betonte Obfrau Katja Schedler. MO