Sachbeschädigungen beim Bahnhof Ludesch

Mehrere Tausend Euro Schaden wurden am Bahnhof Ludesch durch das Einschlagen einer Frontscheibe und weiterer Gegenstände verursacht.

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht vom 14. Dezember auf den 15. Dezember 2023 in der Zeit zwischen 18 und 01.09 Uhr beim Bahnhof Ludesch eine Frontscheibe eines Snack-Automaten, das Display eines Fahrkartenautomaten sowie die Glasscheibe einer Wartekoje jeweils durch Einschlagen mittels unbekanntem Werkzeug. Durch die Taten entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Allfällige Zeugen der Straftaten werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Nenzing zu melden.

Polizeiinspektion Nenzing, Tel. +43 (0) 59 133 8106