Sabitzer schießt Dortmund ins Halbfinale - Paris schaltet Barca aus

Ein Tor und zwei Assists von Marcel Sabitzer brachten Dortmund ein 4:2 gegen Atletico Madrid. Paris SG schlägt Barcelona nach 60 Minuten in Überzahl mit 4:1.

Zum Start der Rückspiele des Viertelfinales der Championsleague standen heute die Duelle Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid und FC Barcelona gegen Paris SG auf dem Programm. Während die Dortmunder dabei ein 1:2 aus dem Hinspiel gut machen mussten, ging Barcelona mit einem 3:2-Vorsprung in das Heimspiel.

Spektakel in Dortmund

In Dortmund hatte es bereits die Startphase in sich. Denn sowohl Marcel Sabitzer für Dortmund als auch Alvaro Morata für Atletico ließen gleich zu Beginn 100-prozentige Chancen aus. In weiterer Folge war Dortmund das bessere und aktivere Team und ging in der 34. Minute durch Julian Brandt verdient mit 1:0 in Führung. Und nur fünf Minuten später erhöhte Ian Maatsen nach Sabitzer-Vorarbeit auf 2:0. Altetico war in der ersten Halbzeit offensiv bis auf die Morata-Chance zu Beginn praktisch nicht vorhanden, benötigte aber nun zumindest einen Treffer, um sich in die Verlängerung zu retten.

Sabitzer legt vor und trifft

Die zweite Halbzeit begann für die Dortmunder alles andere als ideal, denn ein unglückliches Eigentor von Hummels brachte Atletico wieder heran (49.). Und 15 Minuten später sorgte der eingewechselte Correa für das 2:2. Doch Niclas Füllkug brachte sein Team nach Sabitzer-Flanke per Kopf wieder in Führung (71.). Und Marcel Sabitzer hatte noch nicht genug und erzielte kurz darauf das 4:2 für Dortmund. Dieses Mal brachten die Schwarz-Gelben den 2-Tore-Vorsprung souverän über die Zeit und stehen erstmals seit 2013 wieder im Halbfinale.

Rote Karte hilft PSG

In Barcelona erwischten die Hausherren trotz einer druckvollen Anfangsphase von PSG den besseren Start und gingen in der 12. Minute durch Raphinha mit 1:0 in Führung. Die Vorarbeit leistete einmal mehr der erst 16-jährige Jungstar Lamine Yamal. Nachdem Lewandowski in der 20. Minute dann das zweite Tor verpasste, rettete Ter Stegen auf der anderen Seite sehenswert gegen Mbappé (28.). Kurz darauf sah Araujo wegen einer Notbremse gegen Barcola die Rote Karte. Und Paris nutzte die Überzahl noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich durch Ex-Barca-Spieler Dembelé.

Doppelschlag von Paris

In Überzahl kam PSG in der 2. Halbzeit rasch zum 2:1. Nach einem Eckball war es wie schon in Paris Vitinha, der den zweiten Treffer der Franzosen erzielte. Kurz darauf sah zudem Trainer Xavi wegen Reklamation die Rote Karte. Und es kam noch schlimmer für die Katalanen, denn nach einem Foul von Cancelo an Dembele gab es Elfmeter für Paris. Mbappé verwandelte souverän un brachte sein Team auf Kurs Richtung Halbfinale (61.). In weiterer Folge versuchte Barcelona noch einmal alles, um sich in die Verlängerung zu retten, doch die wenigen Chancen blieben ungenutzt. Kurz vor Schluss stellte Mbappé nach einem Konter noch den 4:1-Endstand her und schoss Paris damit endgültig ins Halbfinale.

