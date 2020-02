Sabine stürmt nach Vorarlberg: mit Windböen bis zu 130 km/h

Mit dem heutigen Tag kommt Sabine auch nach Vorarlberg und Österreich. In Vorarlberg geht der Föhn noch am Vormittag in stürmischen Westwind über. VOL.AT informiert laufend mit aktuellen News.

In Deutschland und der Schweiz hat das Orkantief bereits für einigen Wirbel gesorgt. Orkantief "Sabine" hat weite Teile Deutschlands überquert - im Süden steht der schwere Sturm jetzt unmittelbar vor der Tür. Auf dem Feldberg stürmte Sabine um 07;00 Uhr in der Früh mit Böen von fast 180 Stundenkilometern durch die Gegend im Schwarzwald. Sabine wird in den frühen Morgenstunden den Landkreis Lindau erreichen.

Inzwischen höchste Gefahrenstufe für Vorarlberg

Ca. 08:45 Uhr - Quelle: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

In Vorarlberg geht der Föhn noch am Vormittag in stürmischen Westwind über, kurzzeitig sind Böen zwischen 90 und 130km/h möglich!

Stürmisch und zeitweise nass

Die Ostalpen liegen am Südrand des skandinavischen Sturmtiefs "SABINE" in einer stürmischen West- bis Nordwestströmung, mit der feuchte Luftmassen atlantischen Ursprungs an die Alpennordseite geführt werden. Die Höhenströmung wird im Laufe der ersten Wochenhälfte allmählich schwächer, aber erst am Donnerstag sorgt ein kleinräumiges Hoch zumindest vorübergehend für beständigere Wetterverhältnisse in Vorarlberg

Wetter heute: Kaltfront bringt kräftige Schauer

Wetterumstellung, es wird sehr windig und nass, bleibt aber noch mild. Auf den Bergen herrscht ganztags Sturm, der zeitweise bis in die Niederungen durchgreift. Zudem regnet es verbreitet, in den West- und Nordweststaulagen auch kräftig und anhaltend. Es wird nur langsam kälter, die Schneefallgrenze sinkt von anfangs rund 2100 Meter auf etwa 1500 Meter am Abend ab. In der Früh und am Vormittag noch 9 bis 15 Grad, danach allmählich kühler.

Bergwetter für heute:

Sturm und Schneefall sowie Nebel um die Gipfel sorgen für unwirtliche Bedingungen am Berg. Der Sturm wird auch in der alpinen Infrastruktur spätestens ab Mittag zu Behinderungen führen. Es wird im Tagesverlauf kälter, der Temperaturrückgang beträgt rund 8 Grad. Sehr stürmisch geht es auch durch die Nacht auf Dienstag. Temperatur in 2000m: Rückgang auf -4 Grad. Höhenwind: schwerer bis orkanartiger Sturm aus West bis Nordwest.



Stürmische Nacht mit Regen- und Schneeschauern

Nach einer kurzen Wetterberuhigung ist ab den Abendstunden vor allem von der Bodenseeregion bis zum Arlberg wieder mit Sturmböen zu rechnen. Tiefstwerte: -1 bis 5 Grad.

Winterorkan im 2-Jahres-Ryhtmus

"Sabine" ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie "Kyrill" (2007) oder "Lothar" (1999) werde "Sabine" nicht, hieß es im Vorfeld.